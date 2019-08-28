Antalya'da çalılık yangını

28.08.2019 23:40

Antalya'nın Alanya ilçesinde, çalılık ve makilik alanda yangın çıktı.

Uğrak Mahallesi, Aydap mevkisindeki çalılık ve makilik alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine Alanya ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 30 personel 3'er arazöz ve itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu 4 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA