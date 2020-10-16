Antalya'da çalılık alanda yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Dinek Mahallesi, Alanya Marina karşısındaki kırsal alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 itfaiye aracı, 2 arazöz ve bir su tankeri müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt