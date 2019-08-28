28.08.2019 15:26

Antalya'da çalılık alanda yangın

Antalya'da, çalılık alanda çıkan yangın ekiplerin karadan ve havadan yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

Kepez ilçesine bağlı Duraliler Mahallesi'ndeki çalılık alanda saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Antalya Su ve Atıksı İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait depolama alanı yanında başlayan yangın, zemindeki kuru otlar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Rüzgarın da etkisiyle meyve bahçelerine sıçrayan yangına haber verilmesi üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi müdahale etti. Alevlerin yerleşim birimlerine, seralara ve ormana sıçramaması için söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Söndürme helikopterinin de havadan müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde de aynı saatlerde çalılık alanda yangın çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: DHA