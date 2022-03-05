Antalya'da çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı

AA, Ayşe Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya'da çaldığı telefonu satmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'da bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalarak satmaya çalışan zanlı tutuklandı.

Antalya'da bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalarak satmaya çalışan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi'nde M.B'nin cebindeki telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirenin M.Ş'yi, çaldığı telefonu satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlı, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Ayşe Yıldız - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Atatürk Caddesi, Dolandırıcılık, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title