Antalya'da çaldığı öne sürülen motosikletle gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı
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Antalya'da çaldığı öne sürülen motosikletle gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı

31.12.2020 18:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:34
Antalya'da çaldığı öne sürülen motosikletle gezerken yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çaldığı iddia edilen motosikletle gezerken yakalanan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çaldığı iddia edilen motosikletle gezerken yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı zamanlarda ve adreslerde park halindeki motosikletlerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını M.B'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, M.B'yi çaldığı öne sürülen motosikletle dolaşırken gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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