Antalya'da çaldığı motosiklette yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Antalya'da çaldığı motosiklette yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antalya'da çaldığı motosiklette yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 6 hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen zanlı, tutuklandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, 6 hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobil ve motosiklet hırsızlığı başta olmak üzere 6 suçtan aranan E.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, E.T'yi plakasız ve çalıntı motosikletle seyir halindeyken Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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