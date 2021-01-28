Antalya'da çaldığı motosikleti iş yerinin vitrininde sergilediği öne sürülen şüpheli yakalandı
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Antalya'da çaldığı motosikleti iş yerinin vitrininde sergilediği öne sürülen şüpheli yakalandı

28.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:55
Antalya'da çaldığı motosikleti iş yerinin vitrininde sergilediği öne sürülen şüpheli yakalandı

Antalya'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çukurbağ Mahallesi'ndeki motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Motosikletin bir araçla götürüldüğünü tespit eden ekipler, Elmalı istikametine giden aracın Y.P'ye ait olduğunu belirledi.

Şüphelinin sosyal medya hesaplarını inceleyen jandarma ekipleri, Y.P'nin eski motosikletleri dekorasyon amaçlı kullandığını, çalınan motosikletin de Korkuteli'ndeki iş yerinin vitrininde olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, motosiklet sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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