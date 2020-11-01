Antalya'da 'Cadılar Bayramı' kutlandı
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Antalya'da 'Cadılar Bayramı' kutlandı

01.11.2020 12:40 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:44
Antalya'da 'Cadılar Bayramı' kutlandı

ANTALYA'da her yıl 'Cadılar Bayramı' etkinliklerinin merkezi olan Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'nde bu yıl da kutlamalar yapıldı.

ANTALYA'da her yıl 'Cadılar Bayramı' etkinliklerinin merkezi olan Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'nde bu yıl da kutlamalar yapıldı.

Muratpaşa ilçesinde bulunan tarihi Kaleiçi'ndeki eğlence mekanlarında 'Halloween Party' etkinlikleri düzenlendi. Eğlence merkezleri birbirinden farklı konseptler hazırlarken; turistler ve vatandaşlar da 'Cadılar Bayramı' kostümleriyle sokaklarda ve mekanlarda eğlendi. Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı görülen partiler, gece geç saatlere kadar sürdü.


Antalya'da 'Cadılar Bayramı' kutlandı
Antalya'da 'Cadılar Bayramı' kutlandı
Antalya'da 'Cadılar Bayramı' kutlandı
Antalya'da 'Cadılar Bayramı' kutlandı
Antalya'da 'Cadılar Bayramı' kutlandı
Antalya'da 'Cadılar Bayramı' kutlandı
Antalya'da 'Cadılar Bayramı' kutlandı
Antalya'da 'Cadılar Bayramı' kutlandı
Antalya'da 'Cadılar Bayramı' kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı DURAN

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