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Antalya'da caddeler kırmızı- beyaz

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi, Büyük Taarruz'un 98'inci yıl dönümünde, kentin en işlek noktalarından Tekelioğlu Caddesi'ni dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı.

Antalya'da caddeler kırmızı- beyaz
26.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:54

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi, Büyük Taarruz'un 98'inci yıl dönümünde, kentin en işlek noktalarından Tekelioğlu Caddesi'ni dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı.

Muratpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Pazar günü kutlanacak Zafer Bayramı öncesinde, her milli bayramda olduğu gibi kentin yaya ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu noktaları Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatıyor. İlk çalışma, Muratpaşa Belediyesi hizmet binasının da bulunduğu ana ulaşım noktalarından olan Tekelioğlu Caddesi'nde gerçekleştirildi. Büyük Taarruz'un başladığı 26 Ağustos'un 98'inci yıl dönümünde başlayan çalışmalarla, Tekelioğlu Caddesi'nde yol boyunca yer alan apartmanlara dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleri asıldı. Cadde, öğle saatlerinde tamamlanan çalışmanın ardından bambaşka bir görünüme büründü.

Muratpaşa Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı için bayrak asma çalışması Güllük Caddesi'nde devam edecek. 

Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal da sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Büyük Taarruz'un 98'inci yıl dönümünü kutladı. Başkan Uysal, "98 yıl önce bugün, günün ilk ışıklarıyla birlikte Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu insanları, yüzyıllar geçse dahi unutulmayacak bir destan yazdı. Şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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