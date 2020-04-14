Antalya'da caddeler çiçeklerle süslendi Antalya Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklarda milyonlarca çiçek kullanarak yapılan peyzaj çalışması renk cümbüşü oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, cadde ve sokaklarda milyonlarca çiçek kullanarak yapılan peyzaj çalışması renk cümbüşü oluşturdu.

Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinden önce kentin farklı noktalarında milyonlarca çiçeği toprakla buluşturdu.

Havanın ısınmasıyla açan çiçekler, güzel görüntüler oluşturdu. Salgın sonrası sokakların boş olduğu Antalya'da parklar, kavşaklar ve refüjleri süsleyen petunya, menekşe, aslanağazı, alisyum ve laleler görsel şölen sunuyor.

Kaynak: AA