Antalya'da caddede bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Antalya'da caddede bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Antalya'da caddede bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel

Antalya'da bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Antalya'da bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Güllük Caddesi'nde Nurdoğan K. henüz belirlenemeyen nedenle bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Nurdoğan K. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'da caddede bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Antalya'da caddede bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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