Antalya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Antalya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

28.11.2020 21:21 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:25
Antalya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda tüm Türkiye'de saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda tüm Türkiye'de saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Antalya'da da saatler 20.00'ı gösterdiğinde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Yarın sabah saat 10.00'a kadar sürecek kısıtlama kapsamında, Antalya'da saatler 20.00'ı gösterdiğinde sokak ve caddeler sessizliğe büründü. Şehir içi otobüsler ve taksiler ise son yolcularını gidecekleri yerlere götürmek üzere seferlerini sürdürdü.Yasağın başlamasının hemen ardından kentin simgeleri arasında bulunan tarihi Üç Kapılar'ın önü bir anda boş kaldı. Kent genelinde kısıtlamanın başlamasının 1 saat öncesinde ise bazı bölgelerde yoğunluk yaşandı. Muratpaşa Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde araç yoğunluğu oluşurken, trafik sıkışıklığı meydana geldi. Kentin simge noktalarından olan Cumhuriyet Meydanı ve Üç Kapılar'da da vatandaş yoğunluğu vardı. Saatler 20.00'ı gösterip kısıtlamanın başlamasıyla sokak ve caddelerdeki yoğunluk son buldu. Kısıtlamanın ardından kapanmayan iş yerleri denetim yapan polis ekipleri tarafından kapattırılırken, dışarıda bulunan vatandaşlar ise uyarılarak evlerine gönderildi.

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Antalya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Antalya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Antalya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Antalya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Antalya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Antalya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Antalya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Antalya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Antalya'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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