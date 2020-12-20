Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı

20.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:31
Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı

ANTALYA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında boş kaldı.

ANTALYA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında boş kaldı. Kontrol noktalarından çoğunlukla motosikletli kurye ve taksilerin geçtiği görüldü.

Vaka sayısının geçen haftalarda iki katına çıktığı, yoğun bakım doluluk oranlarının ise yüzde 80'e yakın oranda dolduğu Antalya'da kısıtlamanın son gününde cadde ve sokaklar boş ve sakin görüntüsüyle dikkati çekti. Kentin simgeleri arasında yer alan Kaleiçi, Saat Kulesi ve Üç Kapılar'a giden yol üzerindeki Cumhuriyet Meydanı sokak hayvanlarına kaldı. Polisin nöbet tuttuğu meydanda hayvanları beslemek için bir kadının mama dağıttığı görüldü. Kısıtlamadan muaf turistler ise meydanda ve kentin ana arterlerinde bisiklet turu yaptı.

Havanın sıcak olduğu günlerde yoğunluğuyla dikkati çeken Konyaaltı Sahili de bugün boş kaldı. Deniz kıyısında az sayıda turistin güneşlenerek fotoğraf çektirdiği görüldü. Polis ekipleri ise kentin önemli noktalarında uygulama yaparak kısıtlama kurallarına uymayanları tespit etmeye çalıştı. Kontrol noktalarında ağırlıklı olarak taksi ve motosikletli kuryelerin geçtiği görüldü.

Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Donald Trump Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şevket Çoruh Nilgün Belgün Mustafa Üstündağ Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Çağdaş Atan Fatih Terim Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Kız Adana Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 14:39:00. #1.15#
title