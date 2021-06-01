Antalya'da cadde ortasında sopalı kavga
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da cadde ortasında sopalı kavga

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da iki grup arasında yumruklu sopalı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ANTALYA'da iki grup arasında yumruklu sopalı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde öğle saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taraflar sopalarla kendini korumaya çalışırken, beyaz tişörtlü bir kişi yumrukların hedefi oldu. Başına aldığı darbelerle çılgına dönen genç, kendine yumruk atanlara sopayla defalarca vurdu. Taraflar bir süre sonra ayrılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler, "Liman Mahallesi'nde sebebi belli olmayan kavga" notuyla sosyal medyadan paylaşıldı.


Antalya'da cadde ortasında sopalı kavga
Antalya'da cadde ortasında sopalı kavga
Antalya'da cadde ortasında sopalı kavga
Antalya'da cadde ortasında sopalı kavga

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Tekel bayi ve komşuları arasında meydan muharebesi! Uzun namlulu silahlar konuştu
Tekel bayi ve komşuları arasında meydan muharebesi! Uzun namlulu silahlar konuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise İlker Kaleli Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da cadde ortasında sopalı kavga - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 16:46:09. #1.14#

title