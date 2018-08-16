Antalya'da 'Bylock' Kullanıcısı Tutuklandı
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen Metin B. (35) tutuklandı.
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen Metin B. (35) tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı çıkartılan Metin B., polis baskınıyla Gazipaşa'da gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen Metin B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Antalya