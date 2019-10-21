Antalya'da buz hokeyi turnuvası

21.10.2019 16:28

Muratpaşa Belediyesi Minikler Buz Hokeyi Dostluk Turnuvası'na ev sahipliği yaptı.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Teneffüs Park'ta bulunan buz pistinde gerçekleştirilen Minikler Buz Hokeyi Dostluk Turnuvası'nda Antalya Akant Koleji ve Eskişehir Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.

Antalya'da ilk kez düzenlenen turnuvada maçlar oldukça çekişmeli geçerken, minik hokeyciler 4 maç üzerinden müsabaka yaptı.

Teneffüs Park içinde bulunan pistin 60 kişiye hizmet verebilecek kapasitede olduğu ve bu alandaki turnuvalara ev sahipliği yapabileceği bildirildi.

Kaynak: AA