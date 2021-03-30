Antalya'da butik otelde izinli eğlence
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Antalya'da butik otelde izinli eğlence

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Antalya'da butik otelde izinli eğlence

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir butik otelde, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 kişiyle sınırlı eğlence düzenlendi.

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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir butik otelde, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 kişiyle sınırlı eğlence düzenlendi.

Manavgat'ın Kızılıot Mahallesi'ndeki bir butik otel, müşterileri için bir eğlence programı düzenledi. Korona virüs tedbirlerine uygun şekilde önceden duyurusu yapılan ve izinli olarak düzenlenen partide tamamı otel müşterisi olduğu bildirilen 65 kişi DJ'lerin çaldığı müzikler eşliğinde eğlendi. Jandarma ekipleri de genelge doğrultusunda saat 22.00 itibariyle müziğin kapatıldığını, etkinliğin sonlandığını belirledi.

Konuyla ilgili olarak Turizm İl Müdürlüğünün bilgilendirildiği etkinliğin bugün ve yarın devam edeceği kaydedildi. Parti görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından pandemi nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar, eğlenceye tepki gösterdi.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen eğlence görüntülerinde müşterilerin sayısının sınırlı olmasına rağmen maske takmadığı ve zaman zaman sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gözlemlendi. - ANTALYA

Antalya'da butik otelde izinli eğlence
Antalya'da butik otelde izinli eğlence
Antalya'da butik otelde izinli eğlence

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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