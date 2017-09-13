Antalya'da Bulunan Kedi Kafasıyla İlgili Soruşturma

Antalya'da bulunan kedi kafasına ilişkin soruşturma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi'nde çöp konteyneri kenarında yavru kedinin kesilmiş kafası ve bacağını bulan bir kişinin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşması üzerine Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenikapı Polis Merkezi ekipleri soruşturma başlattı.



Kedi kafasının bulunduğu sokaktaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.