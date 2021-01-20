Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Antalya'da boşandığı eşinin boğazını bıçakla keserek ormanlık alanda bırakan sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Anıl K, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Anıl K, Neslihan Yılmaz'ın eski eşi olduğunu, boşanmalarının ardından Antalya'dan Edirne'ye taşındığını söyledi.

Eski eşiyle çocukların velayetiyle ilgili sorunlar yaşadığını savunan Anıl K, çocuklarını almak için Antalya'ya geldiğini öne sürdü. Sanık Anıl K, eşinin yanına gitmeden önce araç kiraladığını, hamama gittiğini ve camiye giderek namaz kıldığını anlattı.

Eşiyle çocuklar konusunu baş başa konuşmak için Lara bölgesindeki ormanlık alana gittiklerini anlatan sanık Anıl K, savunmasına şöyle devam etti:

"Burada bir süre konuştuk, etrafımız kalabalıklaşınca daha sakin bir yere gittik. Çakı Edirne'den beri cebimdeydi. Eşim araçtan indi ona bir bıçak darbesi vurdum, yere düştü. Can çekişiyordu, canının acımasını istemedim ve birkaç bıçak darbesi daha vurdum, onu kenara çekip araçla oradan ayrıldım. Kiralık olan aracı teslim ettim daha sonra bir alışveriş merkezinden kendime pantolon aldım, yemek yedim. Daha sonra eski eşimin ağabeyinin evine gittim ve polise telefon açtım."

Savunmanın ardından cumhuriyet savcısı sanığa, normalde bıçak taşıyıp taşımadığını, namaz kılıp kılmadığını sordu. Sanık Anıl K, bu sorulara cevap vermek istemediğini ifade etti.

"Çocuklar 'anneme bir şey yapmasın' diye endişeleniyordu"

Müşteki İsmet Yılmaz ise kardeşi Neslihan Yılmaz ve çocuklarının kendisinde kaldığı, Anıl K'nin ise çocukları almak için eve geldiğini söyledi.

İkilinin konuşmak için evden ayrıldıklarını ama uzun süre gelmediklerini belirten Yılmaz, "Çocuklar 'anneme bir şey yapmasın' diye endişeleniyordu. Daha sonra Anıl geldi ve bıçak ile telefonu masaya koyarak 'sizin yapamadığınızı ben yaptım, 7 yıldır planlıyordum ve sonunda bitti." dediğini aktardı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesinde 3 Kasım'da polisi arayarak eşinin boğazını keserek ormanlık alana gömdüğü itirafında bulunan Anıl K, gözaltına alınmış, tutuklanan şüphelinin gösterdiği alanda yapılan kazıda ise Neslihan Yılmaz'ın cesedi bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam