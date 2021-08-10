Antalya'da boşandığı eşi ve kayınvalidesini silahla öldüren zanlı tutuklandı
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Antalya'da boşandığı eşi ve kayınvalidesini silahla öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'da boşandığı eşi ve kayınvalidesini silahla öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kumluca ilçesinde boşandığı eşi ve kayınvalidesini silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde boşandığı eşi ve kayınvalidesini silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kumluca ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Aliağa Bulvarı'ndaki bir apartmanda annesiyle yaşayan Gülcan Kılınç (35) ile dün evlerine gelen boşandığı eşi A.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. A.A, silahla ateş ettiği Gülcan Kılınç ile kayınvalidesi Gülizar Kılınç'ı (54) öldürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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