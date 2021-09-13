Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu
AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.
Yeşildere Mahallesi Termessos Bulvarı'nda boş arazide yerde bir erkeğin hareketsiz yattığını fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede, bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Üzerinden Veli Gürbüz (27) adına kimlik çıkan kişinin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri