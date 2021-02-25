Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu
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Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu

25.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:58
Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu

Antalya'da boş arazide bulunan cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı.

Antalya'da boş arazide bulunan cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 30 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi, ihbar üzerine bölgeye gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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