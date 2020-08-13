Antalya'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Antalya'da boş bir arazide erkek cesedi bulundu.
13.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 13.08.2020 17:18
Antalya'da boş bir arazide erkek cesedi bulundu.
Muratpaşa ilçesi, Kızılarık Mahallesi'ndeki boş bir arazide hareketsiz duran kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi hareketsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden Coşkun Uran'a (51) ait kimlik çıkan ceset, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA