Antalya'da bonzai imalathanesi çökertildi, 2 kişi tutuklandı Antalya'da bonzai imalathanesi çökertildi, 2 kişi tutuklandı -Yakalanmasalardı 407 bin 540 kişiyi zehirleyeceklerdi Antalya'da polisin bonzai imalathanesine yaptığı operasyonda çok miktarda uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kulanılan malzemeler ele geçirildi.

Antalya'da bonzai imalathanesi çökertildi, 2 kişi tutuklandı

-Yakalanmasalardı 407 bin 540 kişiyi zehirleyeceklerdi

ANTALYA - Antalya'da polisin bonzai imalathanesine yaptığı operasyonda çok miktarda uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kulanılan malzemeler ele geçirildi. olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen bonzai emdirilmiş A4 kağıtlarının yaklaşık olarak 407 540 kullanımlık olduğu tespit edildi

Antalya'da son zamanlarda sıklıkla rastlanan sentetik kannabinoid (Bonzai) hammaddesinin A4 kağıdına emdirilmiş halinne yönelik istihbarat çalışması yapan ekipler bonzai imalathanesini çökertti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A4 kağıdına emdirilmiş Bonzai üreten ve Antalya'ya dağıtım yaptığı değerlendirilen şahısları tespit etti.

Kepez ilçesi Gaziler Mahallesinde bulunan bir ikamete düzenlenen operasyonda Bonzai üretiminde kullanılan daralı 210 gram Fubinica maddesi, daralı 210 gram tütüne emdirilmiş vaziyette Bonzai maddesi, net ağırlığı 134 gram gelen Sentetik Kannabinoid sıvısı ve 190x280 cm boyutlarında uyuşturucu emdirilmiş kağıt, daralı 2 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi ve bonzai üretiminde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Z.A.O. ve E.O. gözaltına alındı. Ele geçirilen maddelerin yaklaşık olarak 407 bin 540 kullanımlık olduğu tespit edildi. Operasyonla uyuşturucunun yüzbinlerce kişiye ulaşması engellendi.

Şüpheli Z.A.O. ve E.O. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem yapılap sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İHA