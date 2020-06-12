Antalya'da bonzai imalathanesi çökertildi, 2 kişi tutuklandı
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Antalya'da bonzai imalathanesi çökertildi, 2 kişi tutuklandı

Antalya'da polisin bonzai imalathanesine yaptığı operasyonda çok miktarda uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Antalya'da bonzai imalathanesi çökertildi, 2 kişi tutuklandı
12.06.2020 19:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:24

Antalya'da polisin bonzai imalathanesine yaptığı operasyonda çok miktarda uyuşturucu, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen bonzainin yaklaşık 407 bin 540 kullanımlık olduğu tespit edildi.

Antalya'da son zamanlarda sıklıkla rastlanan sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesinin A4 kağıdına emdirilmiş haline yönelik istihbarat çalışması yapan ekipler bonzai imalathanesini çökertti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A4 kağıdına emdirilmiş bonzai üreten ve Antalya'ya dağıtım yaptığı değerlendirilen şahısları tespit etti. Kepez ilçesi Gaziler Mahallesi'nde bulunan bir ikamete düzenlenen operasyonda bonzai üretiminde kullanılan daralı 210 gram fubinica maddesi, daralı 210 gram tütüne emdirilmiş vaziyette bonzai maddesi, net ağırlığı 134 gram gelen sentetik kannabinoid sıvısı ve 190x280 cm boyutlarında uyuşturucu emdirilmiş kağıt, daralı 2 gram esrar maddesi, 2 adet hassas terazi ve bonzai üretiminde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Z.A.O. ve E.O. gözaltına alındı. Ele geçirilen maddelerin yaklaşık olarak 407 bin 540 kullanımlık olduğu tespit edildi. Operasyonla uyuşturucunun yüz binlerce kişiye ulaşması engellendi.

Şüpheli Z.A.O. ve E.O. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem yapılarak sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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