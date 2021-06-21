Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü

Konyaaltı'nda yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konyaaltı'nda yüzmek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konyaaltı Beach Park'tan denize giren Hikmet Polat (70), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Polat, cankurtaran tarafından sudan çıkarıldı.

Kalp masajı ve suni teneffüs yapılan Polat, 112 Acil Servis ekibince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polat, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş