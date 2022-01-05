Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu - Haberler
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Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 57 yaşındaki kadının cesedi evindeki sandıkta bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 57 yaşındaki kadının cesedi evindeki sandıkta bulundu.

Malatya'da emniyete giden Vural Yılmaz, Antalya'da 17 Aralık'ta Saadet Tutkanç'ı çıkan tartışma sonucunda eliyle boğarak öldürdüğünü, cesedini de evdeki sandığa sakladığını belirterek suçunu itiraf etti.

Bunun üzerine Tutkanç'ın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki evine giden Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının cesedini sandıkta buldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tutkanç'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olayın ardından Malatya'da gözaltına alınan Vural Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Engelli çocuğu komşusuna emanet etmiş

Olayın meydana geldiği Üçgen Mahallesi 109 Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, Tutkanç'ın kendi halinde yaşayan biri olduğunu söyledi.

Bir kafede bulaşıkçılık yaptığı öğrenilen Saadet Tutkanç'ın evinde baktığı engelli çocuğu, öldürülmeden önceki gün bir komşusuna emanet ettiği ortaya çıktı.

Engelli çocuğa bakan komşunun da Tutkanç'ın tatile gittiğini sandığı öğrenildi.

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

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AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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