Antalya'da biyolojik mücadele için 8 bin 607 tuzak dağıtıldı

09.08.2019 10:36

Antalya'da 2018-2019 Yılı Örtüaltı Entegre Mücadele Çalışmaları kapsamında ücretsiz olarak 8 bin 607 tuzak dağıtıldı.

Antalya'da biyolojik mücadeleye verilen destekler artarak devam ediyor. Biyolojik mücadelenin gelişmesi için verilen eğitimler ve tarımsal desteklemelerin yanı sıra 2018-2019 Yılı Örtüaltı Entegre Mücadele Çalışmaları kapsamında ücretsiz olarak 8 bin 607 tuzak dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bitkisel üretim faaliyetlerinin insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yapılmasının önemine dikkat çekildi. Doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada zirai mücadele uygulamalarında insan ve çevre sağlığına zararsız, doğal dengeyi koruyan ve sürdürülebilir bir mücadele sistemi olan entegre mücadeleye önem verildiğine dikkat çekildi. Açıklamada şöyle denildi:"Bu kapsamda zararlıların ilgisini çeken tuzaklar ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu tuzaklardan feromon tuzaklar zararlı erkek böceklerin ilgisini çekiyor ve sarı ve mavi renkte olan tuzaklar ise zararlıların farklı renklere olan ilgilerinden dolayı onları kendilerine çekiyor. Yapılan bu mücadele ile zararlı popülasyonu kontrol altına alınarak verimde ve ürün kalitesinde kayıpların önüne geçiyor. Kimyasal kullanılmadan yapılan bu mücadele sayesinde gıda güvenliği tarladan itibaren sağlanmış oluyor. İl Müdürlüğü olarak da amacımız kimyasal kullanmadan yapılan entegre mücadele yöntemlerini yaygınlaştırmak ve bu amaç için eğitim, tuzak dağıtımı gibi faaliyetlerimize hız kesemeden devam ediyoruz" - ANTALYA

Kaynak: İHA