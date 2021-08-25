Antalya'da bitkin bulunup rehabilite edilen ak kuyruklu kartal doğaya salındı
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Antalya'da bitkin bulunup rehabilite edilen ak kuyruklu kartal doğaya salındı

Antalya'da bitkin bulunup rehabilite edilen ak kuyruklu kartal doğaya salındı
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya'da bitkin halde bulunup bakıma alınan ak kuyruklu kartal, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasıyla doğal ortamına bırakıldı.

Antalya'da bitkin halde bulunup bakıma alınan ak kuyruklu kartal, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasıyla doğal ortamına bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nadir görülen ak kuyruklu kartal, geçen ay Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde bitkin halde bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından hayvanat bahçesine getirilen kartal, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Ak kuyruklu kartal, türünün Antalya'da en uygun yaşam alanı olan Elmalı ilçesi Avlan Gölü kenarında doğaya salındı. Serbest bırakılmadan önce son ölçümleri yapılan kartalın ayağına halka takıldı. Kartalın, başka şehir ya da ülkelere göç etmesi durumunda, halkadaki numarasından takibi yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, ak kuyruklu kartalın, Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bir tür olduğunu belirtti.

Hayvanı doğal ortamına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Arsun, "Bize getirildiğinde çok bitkin bir haldeydi. Orman yangınından ya da sıcak havadan etkilenmiş olabilir. 25 günlük bir tedavi uyguladık. Türüne özgü besleme, vitamin ve mineral takviyesi yaptık. Dış ve iç parazit tedavisi uyguladık. Rehabilitasyon sürecinin ardından kartalı doğal ortamına kavuşturduk." ifadelerini kullandı.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya da Avlan Gölü çevresinin habitat bakımından Ak kuyruklu kartal için en uygun yaşam alanı olduğunu kaydetti. Kaya, çevrede aynı türden üç kartal daha gözlemlediklerini bildirdi.

Deniz ve göl kenarlarında yaşıyor

Ayrıca açıklamada ak kuyruklu kartallara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Çok iri bir kartal türüdür. Deniz ve nehir kenarlarında, büyük göl kıyılarındaki ormanlık alanlarda yuva yapar. Genellikle balık ve su kuşları ile beslenirler. Ak kuyruklu kartallar tek eşlidirler ve eşi ölünceye kadar eş değiştirmezler. Kuyruğu kısa ve kama şeklinde olup beyazdır. Gagası ve burun çevresi açık sarı renktedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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Antalya'da bitkin bulunup rehabilite edilen ak kuyruklu kartal doğaya salındı - Haberler
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