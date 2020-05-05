Antalya'da bisikletliler de halk otobüslerine binebilecek
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Antalya'da bisikletliler de halk otobüslerine binebilecek

Antalya'da bisikletliler de halk otobüslerine binebilecek
05.05.2020 18:20 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:20

Antalya'da toplu ulaşımda kullanılan resmi plakalı otobüslere takılan aparatlar sayesinde, bisikletliler de seyahat edebilecek.

Antalya'da toplu ulaşımda kullanılan resmi plakalı otobüslere takılan aparatlar sayesinde, bisikletliler de seyahat edebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, otobüslerde kentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve toplu ulaşıma entegre olmasını sağmak için düzenleme yaptı.

Antalya Ulaşım AŞ ANTOBÜS depolama merkezinde, resmi plakalı 25 otobüse bisiklet taşıma aparatı takılarak, bisiklet sürücülerine de ulaşım imkanı sağlandı.

Montajı biten otobüsler şehir içi seferlerine başladı. Otobüsler, bisiklet sürücülerini de yolcu olarak almaya başladı. Katlanabilen aparatlar sayesinde her otobüse, iki bisikletli binebiliyor.

Aparat sistemini kullanacaklar için otobüslerin önüne kullanım klavuzları da asıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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