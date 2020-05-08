Antalya'da bisiklet çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı
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Antalya'da bisiklet çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı

Antalya'da bisiklet çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı
08.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:56

Antalya'da bisiklet hırsızlığına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Antalya'da bisiklet hırsızlığına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi'ndeki bir binanın girişinde N.A'ya ait bisikletin çalınmasına üzerine çalışma başlatıldı.

Eşkali belirlenen S.S.H, kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Zanlının ifadesinde çalınan bisikleti Antalya'da bir kişiye sattığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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