Antalya'da birlikte yaşadığı kadını silahla tehdit eden kişi gözaltına alındı
Antalya'da birlikte yaşadığı kadını silahla tehdit eden şüpheli yakalandı.
03.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:26
Antalya'da birlikte yaşadığı kadını silahla tehdit eden şüpheli yakalandı.
Konyaaltı ilçesinde 112 Acil Yardım Hattı'nı arayan 40 yaşındaki yabancı uyruklu K.V, birlikte yaşadığı E.D'nin (46) silahlı tehditine karşı kendisini odaya kilitlediğini ve yardım beklediğini söyledi.
Bunun üzerine Sarısu Mahallesi'ndeki eve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerine kapıyı açmayan şüphelinin, isteği üzerine olay yerine jandarma ekipleri de geldi.
Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmasının ardından kapıyı açan E.D. gözaltına alındı.
Şüpheli, polis merkezine götürülmek üzere otomobile bindirildiği sırada "Koronalıyım, al" diyerek bir polis memurunun yüzüne tükürdü.
Kaynak: AA