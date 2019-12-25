Antalya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

25.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:22

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını öldüren sanık, hakim karşısına çıktı.

Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ümüt Gür, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Gür ifadesinde, Halime Şenal ile iki yıllık birlikteliğinin olduğunu, bir çocuklarının dünyaya geldiğini söyledi.

Resmi nikahlı eşinden boşanması için Şenal'ın kendisine sürekli baskı yaptığını savunan Gür, şunları kaydetti:

"Eşimden boşanmayınca bu sefer Halime beni çocukla tehdit etti. Bana olan kininden dolayı çocuğa kötü davranışlarda bulundu. Halime çocuğa bakmayacağını söyleyerek terk etti. Çocuğa resmi nikahlı eşim bakmaya başladı. Olay günü Şenal ile buluştum. Tartışmaya başladık. Bir anda bana hakaret ve küfür etmeye başladı, tokat attı, yüzüme tükürdü. Yanımda bulunan bıçakla ona saldırdım. Yere düşünce elindeki bıçağı alıp kenara attım. Sonrasında kendimi kaybettim, birkaç kez bıçak sapladım."

Öldürülen Halime Şenal'ın babası Lütfi Şenal ise şikayetçi olduğu sanığın, en ağır şekilde cezalandırmasını talep etti.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisinde 23 Temmuz'da dere kıyısında Halime Şenal'ın (31) cesedi bulunmuş, kadının birlikte yaşadığı Ümüt Gür, cinayet zanlısı olarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA