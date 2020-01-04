Antalya'da birlikte yaşadığı kadını darbeden zanlı tutuklandı
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Antalya'da birlikte yaşadığı kadını darbeden zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birlikte yaşadığı kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

04.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:08
Antalya'da birlikte yaşadığı kadını darbeden zanlı tutuklandı

'nın ilçesinde birlikte yaşadığı kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Sunay B, Mahallesi'nde birlikte yaşadığı Yunus S'nin kendisini darbettiğini öne sürerek şikayette bulundu.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Yunus S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yunus S, çıkarıldığı hakimlikçe, "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "basit yaralama" ve "tehdit" suçlarından tutuklandı.

Sunay B, Antalya kadın sığınma evine gönderildi.

Kaynak: AA
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