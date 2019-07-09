- Antalya'da birlerce kişi Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz için bir araya geldi

Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz:

"Belediyedeki ilk yılımızda altın kemer Antalya'da"

Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Muhittin Böcek:

"25 yıllık siyasi hayatımızda spor ve siyaseti ayırdık, asla birbirine karıştırmadık"

ANTALYA - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, Antalya'da coşkuyla karşılandı. Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyleyen Gürbüz, "Uzun yıllardır Antalya'ya altın kemer geliyor ve Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Belediye başkanımız, kendimi bildim bileli güreşlere destek veriyor. Bu yıl birlikte çalışma şansımız oldu, ilk yılımızda altın kemeri Antalya'ya getirdiğimiz için ayrı mutluluk duyuyorum" dedi.

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Finali'nde Orhan Okulu'yu yenerek başpehlivanlığı kazanan, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Ali Gürbüz, memleketi Antalya'ya döndü. Altın kemeriyle Antalyalıları selamlayan Başpehlivan Gürbüz, Antalya girişinde kendisini karşılayan yaklaşık 100 araçlık konvoy eşliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen törene geldi.

"İlk yılda altın kemeri getirdik"

Törende bir konuşma gerçekleştiren Gürbüz, "Kırkpınar'a gitmeden önce İsmail'le beraber ikimiz final yaparız demiştik. Kemer bana nasip oldu. İsmail ile birlikte çok yarışlarımız oldu. Güreşte bir gün biri yener, bir gün başkası yener. Uzun yıllardır Antalyamıza altın kemer geliyor ve Antalya'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. İnşallah bizden sonraki nesillere de bunu aktarıp altın kemerin Antalya'dan çıkmamasını sağlarız. Belediye başkanımız, ben kendimi bildim bileli güreşlere destek veriyor. Bu yıl birlikte çalışma şansımız oldu. İlk yılımızda altın kemeri Antalya'ya getirdiğimiz için ayrı mutluluk duyuyorum. Seyircilerimizin sevgisi ve desteği olmasa biz bu başarıları kazanamayız, inşallah bu destek devam eder" şeklinde konuştu.

"Spor ve siyaseti ayırdık"

Törenin açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ali Gürbüz'ü tebrik etti. Böcek, ablasının vefatı dolayısıyla yoldan dönmek durumunda kaldığını ve güreşi televizyon takip ettiğini ifade etti. Recep Gürbüz başpehlivanı rahmetle andığını ifade eden Böcek, "25 yıllık siyasi hayatımızda spor ve siyaseti ayırdık ve asla birbirine karıştırmadık. Burası Antalya, Atatürk'ün 'Hiç şüphesiz dünyanın en güzel yeri' dediği memleketimiz. Bütün güreşçilerimizin gözlerinden öpüyorum. Her şey çok güzel oldu, olacak. Çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Böcek pehlivanlara ödüllerini takdim etti. Tören, aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA