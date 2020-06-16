Antalya'da birçok suçtan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Antalya'da birçok suçtan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birçok suçtan 12 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan hükümlü yakalandı.

Antalya'da birçok suçtan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
16.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:45

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birçok suçtan 12 yıl 2 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "resmi belgede sahtecilik", "suç örgütüne üye olmak", "silahla tehdit", "hakaret" ve "basit yaralama" gibi suçlardan toplam 12 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari durumdaki H.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

H.A, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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