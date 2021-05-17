Antalya'da bir tarlada insan kafatası bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir süre önce temizlenen sulama kanalından çıkan balçığın kirlettiği tarlasının fotoğrafını çekmek isteyen çiftçi insan kafatası buldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir süre önce temizlenen sulama kanalından çıkan balçığın kirlettiği tarlasının fotoğrafını çekmek isteyen çiftçi insan kafatası buldu.

Ulukapı Mahallesi Sakallar Mevkisi Büyük Şelale yolundaki tarlasına gelen Taylan Arslan, arazisinin yanından geçen sulama kanalından çıkan balçığın tarlasına döküldüğünü fark etti. Arslan, bu durumu cep telefonu ile görüntüleyerek yetkililere bildirmek istedi.

Tarlada dolaşan Arslan balçığın içinde kafatası olduğunu fark edince jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekibinin Cumhuriyet Savcısının koordinesinde bölgede yaptığı çalışmada kafatasının insana ait olduğu belirlendi.

Kafatası kimlik tespiti incelemesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur