Antalya'da bir sokağa korona virüs karantinası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da bir sokağa korona virüs karantinası

Antalya'da yeni tip Korona virüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 3 kişinin yaşadığı sokaktaki 4 ev karantinaya alındı.

Antalya'da bir sokağa korona virüs karantinası
17.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:11

Antalya'da yeni tip Korona virüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 3 kişinin yaşadığı sokaktaki 4 ev karantinaya alındı. Polis ekipleri evlerin bahçesini, arazözden aldıkları hortumla yıkadı.

Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1201 Sokaktaki müstakil bir evde yaşayan 3 kişi, yaşadıkları rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan incelemeler sonrasında 3 kişinin korona virüs testleri pozitif çıkması üzerine filyasyon ekibi çalışma yaptı. Ailenin yaşadığı ve temaslı olabileceği değerlendirilen yaklaşık 25 kişinin yaşadığı 4 müstakil evde karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantinaya alınan evlere giriş çıkışlar yasaklandı. Sokak içerisinde 4 evin etrafı çift katlı polisin demir bariyerleriyle çevrelendi. 10 polis ekibi sokak içi ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemler sonrasında Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler içinde dezenfektan bulunan arazözle sokakta temizlik yaptı. Polis ekipleri ise arazözden çektikleri hortum aracılığıyla hem bariyerleri hem de evlerin bahçelerini yıkadı. Öte yandan karantinadaki evlerden birinde vatandaşların balkonda kahvaltı yaptığı görüldü.

14 gün sürecek karantina boyunca sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçları, Kaymakamlık, Vefa Destek Gurubu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Muratpaşa Belediyesi ekiplerinde karşılanacak.

(İsa Akar - Burak Yalman/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar Haber
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Haber
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Haber
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Haber
Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi Haber
Patlak lastiği değiştirmek isteyen şoför, otobüsün altında kalarak can verdi
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü Haber
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası herkes savaş beklerken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası herkes savaş beklerken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
First Lady'lere mektup gönderen Emine Erdoğan, pandemi sürecinde öze dönüş vurgusu yaptı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi...
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Velilerimiz, gerekli hijyenin sağlandığından emin olabilirler
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 380,3 liradan işlem görüyor
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Ev kedisi, tarlada bulunan tavşan yavrusuna annelik ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kemal Sunal Türkan Şoray Şeyma Subaşı Mustafa Ceceli
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Türk Kadın İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: Antalya'da bir sokağa korona virüs karantinası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 12:11:40. #1.15#
title