Antalya'da bir otelin çatısına yerleştirilen sistemle elektrik ihtiyacının bir kısmı güneşten karşılanacak

Antalya'da CW Enerji tarafından bir otele kurulan sistemle elektrik ihtiyacının bir kısmı güneşten karşılanacak.

Antalya'da CW Enerji tarafından bir otele kurulan sistemle elektrik ihtiyacının bir kısmı güneşten karşılanacak.

CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, güneş enerji sisteminin kullanımını yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirtti.

Bugüne kadar Türkiye'nin her yerinde projeler ürettiklerini vurgulayan Yılmaz, turizm sektörüne de hizmet verdiklerini kaydetti.

Son olarak Antalya'daki bir otelin güneş enerjisi yatırımı için kendilerini tercih ettiğini aktaran Yılmaz, "Otelin çatısına yerleştirilen santralle yılda yaklaşık 1 milyon 135 bin kilovatlık elektrik üretilecek. Güneş enerji santraliyle otel, elektrik ihtiyacının önemli bir miktarını güneş panelleriyle karşılayarak, çevreye sağladığı faydaların yanı sıra ülke ekonomisine de katkıda bulunacak." ifadesini kullandı.

Güneşin dünyadaki en ucuz, kolay ulaşılır ve temiz enerji kaynağı olduğuna değinen Yılmaz, her çatının güneş enerji santrali olabileceğini bildirdi.

Müşteri odaklı projeler ürettiklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İleri teknoloji ürünleriyle donattığımız AR-GE Merkezimizde, sektörümüz adına projeler üretmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar ürünlerimiz ulaşıyor. Türkiye'nin yenilikçi ve inovatif ürünlerine imzamızı atıyoruz. Dünyanın iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, fosil yakıtların kullanımını azaltılıp, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Güneşten daha fazla istifade edilmeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun