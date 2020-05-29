Antalya'da bir otele "Sağlıklı Turizm Belgesi"nin verilmesi Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgenin Antalya'da beş yıldızlı bir otele verilmesi sevinçle karşılandı.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgenin Antalya'da beş yıldızlı bir otele verilmesi sevinçle karşılandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki otelin kalite müdürü Asuman Koçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sertifikasyon sistemi kapsamındaki kriterlere göre otellerini düzenlediklerini söyledi.

Tesislerinin iki gün önce denetlendiğini vurgulayan Koçoğlu, "Denetim olumlu geçti ve Türkiye'de ilk kez Sağlıklı Turizm Sertifikası almaya hak kazanan tesis olduk. Bu süreçte hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Misafirlerin bulunacağı restoran, sahil, havuz kenarı gibi tüm alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun düzenleme yaptık. Hijyen anlamında tek kullanımlık malzeme alımlarını gerçekleştirdik. Sonrasında bu belgeyi almaya hak kazandık." diye konuştu.

Sezona hazır olduklarını vurgulayan Koçoğlu, dünyada ilk vaka görüldüğü andan itibaren otellerinde konaklayan misafirler için önceden tedbir aldıklarını belirtti.

Misafirin otele girişinden, tatilinden sonra çıkışına kadar her aşamada dezenfeksiyon tedbirleri olduğunu aktaran Koçoğlu, "İlk olmak bizim için çok güzel. Amacımız, misafirimizi tesisimizden memnuniyetle uğurlamak. 1 Haziran'dan itibaren ilk misafirlerimizi tesisimize alacağız." diye konuştu.

Misafirin kapıda ateş ölçümü yapılacağına değinen Koçoğlu, dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra ihtiyaçları doğrultusunda maske verileceğini, yüksek ateşi olanların izolasyon odasına alınacağını söyledi.

Koçoğlu, sertifika aldıkları için spa merkezlerini açabileceklerini, buralara müşterilerin randevu ve saatle alınacağını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TSE'nin, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında ilk belgeyi bugün Antalya'da beş yıldızlı bir otele verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA