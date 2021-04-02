Antalya'da bir otelde çıkan yangında 2 turist dumandan etkilendi
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Antalya'da bir otelde çıkan yangında 2 turist dumandan etkilendi

Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel
Antalya'da bir otelde çıkan yangında 2 turist dumandan etkilendi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 turist hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 turist hastaneye kaldırıldı.

Elmalı Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otelden dumanlar yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bu sırada otel görevlileri, dumandan etkilenmemesi amacıyla turistleri teras katına çıkardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bazı turistleri merdivenle kurtardı.

Dumandan etkilenen Pakistanlı 2 turist, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otelin sauna kısmında çıktığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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