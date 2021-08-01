Antalya'da bir otelde çıkan yangın hasara yol açtı
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Antalya'da bir otelde çıkan yangın hasara yol açtı

Antalya'da bir otelde çıkan yangın hasara yol açtı
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde çıkan yangın söndürüldü.

Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi'ndeki 6 katlı bir otelde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Otelde konaklayanlar, ekipler tarafından tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, otelde hasara yol açtı.

Antalya'da bir otelde çıkan yangın hasara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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