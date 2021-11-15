ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir kuyumcu çalışanını öldürüp, 2 kuyumcudan yaklaşık 4 kilo altın çalan şahıs tutuklandı

Şahsın gösterdiği yerde yapılan aramada çok sayıda imitasyon bilezik ve altın eritme makinesi bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Kepez İlçesi'nde iki kuyumcudan 4 kilo altın çalarak, bir kuyumcu çalışanını öldüren zanlı tutuklandı. Şahsın göstermiş olduğu yerde yapılan aramada ise kıyafetler, olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 4 adet tabanca, çanta içerisinde çok sayıda imitasyon bilezik, altın eritmede kullanıldığı değerlendirilen makine bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına gelen kar maskeli şüpheli, silahla iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü vurmuştu. Yere düşen Gür'ü darbeden ve tekrar ateş eden zanlı, yaklaşık 2 kilogram altını alarak kayıplara karışmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirlemişti. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlının peşine düştü. Olayın ardından şahsın kaçabileceği kent güzergahlarında güvenlik önlemleri alınırken, şahıs Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalandı.

"Şahıs her iki olayı da kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti"

Kütahya karayolunda yakalanan şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada 1 adet Kalaşnikof marka uzun namlu silah, 1 adet silaha ait şarjör, 15 adet şarjör içerisinde Kalaşnikof mermisi, 100 bin TL, 1 kilogram külçe altın ve 177 gram saf altın ele geçirildi. Zanlı, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın kardeşleri S.Ö. ve S.Ö.de Antalya da gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve araçlarında aramalar gerçekleştirildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, 17 Ekim 2020 günü Kepez İlçesinde bir kuyumcuda meydana gelen silahlı yağma olayının şüphelisinin de S.Ö. olduğu tespit edildi. Şahıs her iki olayı da kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Daha sonra ise olayda kullandığı malzemeleri attığı yeri gösterdi. Burada deniz polisi tarafından yapılan aramada kıyafetler, olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 4 adet tabanca, çanta içerisinde çok sayıda imitasyon bilezik, altın eritmede kullanıldığı değerlendirilen makine su kanalından çıkarılarak muhafaza altına alındı.

Gözaltında bulunan 3 şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Ö.tutuklanırken, S.Ö.ve S.Ö.adli kontrol şartı ile serbest kaldı.