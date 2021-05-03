Antalya'da bir köpeğe ateş eden 2 kişi yakalandı
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Antalya'da bir köpeğe ateş eden 2 kişi yakalandı

Antalya'da bir köpeğe ateş eden 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde, tabanca ile ateş ettikleri bir köpeği yaraladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, tabanca ile ateş ettikleri bir köpeği yaraladıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Akçaalan Mahallesi Pazar Caddesi'nde Yusuf ve Teslime Sarı çiftine ait "Cesur" isimli köpeğe yoldan geçen aracın içinden kimliği belirsiz kişilerce tabanca ile ateş açılması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen Y.K. (25) ile K.B. (22), olayda kullandıkları tabanca ile evlerinde yakalandı.

Şüphelilerin polise verdikleri ifadede, olay günü alkollü olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilere ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için idari para cezası da uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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