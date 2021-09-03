Antalya'da bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle bir kişiyi öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Tutuklu sanık Serdar C'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Aydın E, Remzi Ç, Erdal Yılmaz, Adnan A. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Serdar C, son savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ederek adalete güvendiğini söyledi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Serdar C'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Diğer sanıklara da "suçluyu kayırma" suçundan 5 ay hapis cezası verilirken Aydın E'nin ise beraatine hükmedildi.

Korkuteli ilçesi Bayat Mahallesi'nde 5 Haziran 2020'de Serdar C. iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle Harun Algül'ü tüfekle ateş ederek öldürmüştü. Kaçan sanık yakalanarak tutuklanmış ve hazırlanan iddianamede "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam