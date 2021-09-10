Antalya'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
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Antalya'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle bacağından yaralandığı kavga, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle bacağından yaralandığı kavga, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mahmutlar Mahallesi Fatih Caddesi'nde 5 Eylül'de 3 kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taraflardan Ergün B, yeğeni Tuğrul B'nin aracından getirdiği pompalı tüfekle Talat G'yi (31) bacağından yaraladı.

Ergün B. ve yeğeni Tuğrul B, bir süre sonra araçlarıyla olay yerinden ayrıldı.

Yaralanan Talat G. ise ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tuğrul B. olaydan 5 gün sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

Öte yandan silahlı kavga da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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