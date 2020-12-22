Bir kişinin telefon ve çantasını gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
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Bir kişinin telefon ve çantasını gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

22.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:35

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin telefon ve çantasını bıçak zoruyla aldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin telefon ve çantasını bıçak zoruyla aldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seki Mahallesi'nde yolda yürüyen Rus turist A.R'nin bıçakla tehdit edilerek çantası ve telefonunun gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen şüpheli H.Ö. (22), teknik ve fiziki takibin ardından Demirtaş Mahallesi'nde bir otomobilde yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bir kişinin telefon ve çantasını gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
Bir kişinin telefon ve çantasını gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
Bir kişinin telefon ve çantasını gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı
Bir kişinin telefon ve çantasını gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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