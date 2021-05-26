Antalya'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili iki şüpheli tutuklandı
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Antalya'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili iki şüpheli tutuklandı

Antalya'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili iki şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 15 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 15 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi. İşlemleri tamamlanan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan ikisi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal nedeniyle para cezası uygulandı.

Konaklı Mahallesi'nde araçlarıyla seyreden iki grup arasında 24 Mayıs'ta çıkan tartışmada 4 kişi bıçakla yaralanmış, yaralılardan İbrahim Yiğitbay (34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olaya karıştıkları gerekçesiyle 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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