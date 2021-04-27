Antalya'da bir kişinin motosikletiyle köpeğe çarpması sonucu yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin köpeğe çarpma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin köpeğe çarpma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Ramazan Bekçi'nin kullandığı 07 HVL 52 plakalı motosiklet, Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi'nde bir köpeğe çarptı. Köpek olay yerinden uzaklaşırken, motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü Bekçi, hastaneye kaldırıldı.
Motosikletin köpeğe çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt