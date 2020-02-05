Antalya'da bir kişinin kedilere tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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Antalya'da bir kişinin kedilere tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin marketin önündeki iki kediye tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

05.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:50
Antalya'da bir kişinin kedilere tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

'nın ilçesinde bir kişinin marketin önündeki iki kediye tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahallesi'ndeki bir marketin çalışanları, iş yerinin önüne kedi ve köpeklerin yemesi için mama bırakmaya başladı. Bu duruma sinirlendiği öne sürülen H.T, market çalışanlarıyla tartıştı. İki kediye tekme atan H.T, şikayet üzerine gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin kedilere tekme attığı anlar marketin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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